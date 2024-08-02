search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估上修至9.4元，預估目標價為267.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-02 08:10

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對美利達(9914-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.24元上修至9.4元，其中最高估值11.64元，最低估值8.8元，預估目標價為267.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值11.64(11.64)12.8715.24
最低值8.8(8.8)10.9413.43
平均值9.56(9.51)12.2814.08
中位數9.4(9.24)12.4813.96

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值35,051,00039,289,00040,897,370
最低值26,879,41028,807,84031,000,450
平均值31,604,28034,984,57037,480,310
中位數31,230,00035,027,36037,431,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS5.6611.3415.5513.36
營業收入
(單位：新台幣千元)		27,261,11737,003,08229,391,18327,072,342

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
美利達2520.80%
美元/台幣32.762-0.23%

鉅亨贏指標

了解更多

#當沖高手_強

偏強
美利達

60.87%

勝率

#上升三紅K

偏強
美利達

60.87%

勝率

#法人看好股

偏強
美利達

60.87%

勝率

#投信認養股

偏強
美利達

60.87%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty