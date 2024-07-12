鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估上修至9.24元，預估目標價為265元
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 08:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對美利達(9914-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.15元上修至9.24元，其中最高估值11.64元，最低估值8.8元，預估目標價為265元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|11.64(11.64)
|12.87
|15.24
|最低值
|8.8(8.8)
|10.94
|13.43
|平均值
|9.51(9.43)
|12.23
|14.08
|中位數
|9.24(9.15)
|12.48
|13.96
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|35,051,000
|39,289,000
|40,888,480
|最低值
|26,879,410
|28,807,840
|31,000,450
|平均值
|31,592,310
|34,979,500
|37,479,040
|中位數
|31,230,000
|35,027,360
|37,431,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.66
|11.34
|15.55
|13.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|27,261,117
|37,003,082
|29,391,183
|27,072,342
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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