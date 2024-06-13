search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估上修至9.17元，預估目標價為257元

鉅亨網新聞中心 2024-06-14 12:10

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對美利達(9914-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.09元上修至9.17元，其中最高估值11.64元，最低估值8.72元，預估目標價為257元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值11.64(11.64)12.8713.96
最低值8.72(8.67)11.0113.33
平均值9.48(9.41)12.0413.62
中位數9.17(9.09)11.9313.53

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值35,051,00039,289,00038,647,000
最低值26,879,41028,807,84031,000,450
平均值30,904,82034,038,48036,147,560
中位數31,230,00034,038,50036,879,960

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS5.6611.3415.5513.36
營業收入
(單位：新台幣千元)		27,261,11737,003,08229,391,18327,072,342

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情
台股首頁我要存股

美利達235-0.63%
美元/台幣32.3860.17%




Empty