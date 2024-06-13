鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估上修至9.17元，預估目標價為257元
鉅亨網新聞中心 2024-06-14 12:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對美利達(9914-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.09元上修至9.17元，其中最高估值11.64元，最低估值8.72元，預估目標價為257元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|11.64(11.64)
|12.87
|13.96
|最低值
|8.72(8.67)
|11.01
|13.33
|平均值
|9.48(9.41)
|12.04
|13.62
|中位數
|9.17(9.09)
|11.93
|13.53
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|35,051,000
|39,289,000
|38,647,000
|最低值
|26,879,410
|28,807,840
|31,000,450
|平均值
|30,904,820
|34,038,480
|36,147,560
|中位數
|31,230,000
|34,038,500
|36,879,960
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.66
|11.34
|15.55
|13.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|27,261,117
|37,003,082
|29,391,183
|27,072,342
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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