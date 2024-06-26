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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估上修至9.08元，預估目標價為253.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 08:10

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對美利達(9914-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.02元上修至9.08元，其中最高估值11.64元，最低估值8.72元，預估目標價為253.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值11.64(11.64)12.8715.24
最低值8.72(8.72)11.0113.33
平均值9.37(9.39)12.0513.85
中位數9.08(9.02)12.0113.57

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值35,051,00039,289,00040,683,400
最低值26,879,41028,807,84031,000,450
平均值31,025,46034,241,77036,795,540
中位數31,231,00034,072,00036,977,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS5.6611.3415.5513.36
營業收入
(單位：新台幣千元)		27,261,11737,003,08229,391,18327,072,342

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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