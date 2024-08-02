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鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)EPS預估下修至15.29元，預估目標價為176.47元

鉅亨網新聞中心 2024-08-02 08:10

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對中租-KY(5871-TW)做出2024年EPS預估：中位數由15.39元下修至15.29元，其中最高估值16.36元，最低估值13.64元，預估目標價為176.47元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值16.36(16.36)19.0622.1
最低值13.64(13.64)15.7317.09
平均值15.28(15.36)17.6519.85
中位數15.29(15.39)17.7520.12

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值108,648,000119,044,340132,213,000
最低值98,280,000110,964,000131,271,570
平均值105,357,800116,340,270131,742,290
中位數105,954,000118,118,000131,742,290

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS15.1517.1714.812.2
營業收入
(單位：新台幣千元)		97,525,51086,608,16572,159,55459,477,759

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5871/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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