鉅亨速報 - Factset 最新調查：台達電(2308-TW)EPS預估上修至14.49元，預估目標價為490元
鉅亨網新聞中心 2024-08-02 08:10
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對台達電(2308-TW)做出2024年EPS預估：中位數由13.73元上修至14.49元，其中最高估值16.3元，最低估值12.14元，預估目標價為490元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|16.3(16.01)
|23.14
|32.93
|最低值
|12.14(12.14)
|13.18
|18.78
|平均值
|14.48(14.02)
|17.83
|22.16
|中位數
|14.49(13.73)
|17.93
|21.11
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|441,605,000
|522,232,360
|636,460,430
|最低值
|413,703,000
|443,857,000
|510,294,000
|平均值
|430,522,570
|487,263,140
|553,331,270
|中位數
|432,514,500
|488,854,330
|558,478,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|12.86
|12.58
|10.32
|9.81
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|401,226,501
|384,443,308
|314,670,796
|282,605,493
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2308/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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