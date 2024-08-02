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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台達電(2308-TW)目標價調升至490元，幅度約8.65%

鉅亨網新聞中心 2024-08-02 08:10

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對台達電(2308-TW)提出目標價估值：中位數由451元上修至490元，調升幅度8.65%。其中最高估值490元，最低估值335元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予台達電(2308-TW)評價：積極樂觀18位、保持中立3位、保守悲觀0位。

台達電(2308-TW)今(1日)收盤價為424元。近5日股價上漲8.86%，相關零組件業近5日上漲1.55%，集中市場加權指數下跌1%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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