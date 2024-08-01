鉅亨速報 - Factset 最新調查：Leonardo DRS Inc.(DRS-US)EPS預估上修至0.85元，預估目標價為30.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 22:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Leonardo DRS Inc.(DRS-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.83元上修至0.85元，其中最高估值0.88元，最低估值0.8元，預估目標價為30.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.88(0.88)
|1.05
|1.2
|1.25
|最低值
|0.8(0.8)
|0.96
|1.13
|1.25
|平均值
|0.85(0.83)
|1.01
|1.16
|1.25
|中位數
|0.85(0.83)
|1
|1.15
|1.25
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|31.75億
|36.73億
|38.64億
|40.67億
|最低值
|29.82億
|31.50億
|34.95億
|40.67億
|平均值
|31.00億
|33.35億
|35.88億
|40.67億
|中位數
|31.21億
|33.21億
|35.38億
|40.67億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|1.06
|1.88
|0.64
|營業收入
|27.14億
|27.78億
|28.79億
|26.93億
|28.26億
詳細資訊請看美股內頁：
Leonardo DRS Inc.(DRS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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