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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Leonardo DRS Inc.DRS-US的目標價調升至28元，幅度約7.69%

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 06:16

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Leonardo DRS Inc.(DRS-US)提出目標價估值：中位數由26元上修至28元，調升幅度7.69%。其中最高估值32元，最低估值24元。

綜合評級 - 共有8位分析師給予Leonardo DRS Inc.評價：積極樂觀6位、保持中立2位、保守悲觀0位。

Leonardo DRS Inc.今(31日)收盤價為28元。近5日股價上漲7.69%，標普指數下跌2.15%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股DRS市場預估目標價

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