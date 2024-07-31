search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Leonardo DRS Inc.(DRS-US)EPS預估上修至0.82元，預估目標價為28.00元

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 06:17

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Leonardo DRS Inc.(DRS-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.8元上修至0.82元，其中最高估值0.87元，最低估值0.8元，預估目標價為28.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.87(0.83)1.051.21.25
最低值0.8(0.8)0.951.091.25
平均值0.82(0.81)11.151.25
中位數0.82(0.8)11.151.25

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值31.44億35.09億36.90億38.77億
最低值29.47億31.50億33.86億38.77億
平均值30.51億32.87億35.35億38.77億
中位數30.49億32.73億35.32億38.77億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----1.061.880.64
營業收入27.14億27.78億28.79億26.93億28.26億

詳細資訊請看美股內頁：
Leonardo DRS Inc.(DRS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDRS

相關行情

台股首頁我要存股
Leonardo DRS Inc.28-0.71%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty