鉅亨速報 - Factset 最新調查：Leonardo DRS Inc.(DRS-US)EPS預估上修至0.82元，預估目標價為28.00元
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 06:17
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Leonardo DRS Inc.(DRS-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.8元上修至0.82元，其中最高估值0.87元，最低估值0.8元，預估目標價為28.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.87(0.83)
|1.05
|1.2
|1.25
|最低值
|0.8(0.8)
|0.95
|1.09
|1.25
|平均值
|0.82(0.81)
|1
|1.15
|1.25
|中位數
|0.82(0.8)
|1
|1.15
|1.25
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|31.44億
|35.09億
|36.90億
|38.77億
|最低值
|29.47億
|31.50億
|33.86億
|38.77億
|平均值
|30.51億
|32.87億
|35.35億
|38.77億
|中位數
|30.49億
|32.73億
|35.32億
|38.77億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|1.06
|1.88
|0.64
|營業收入
|27.14億
|27.78億
|28.79億
|26.93億
|28.26億
詳細資訊請看美股內頁：
Leonardo DRS Inc.(DRS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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