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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：電子灣拍賣網站(EBAY-US)EPS預估上修至4.81元，預估目標價為55.73元

鉅亨網新聞中心 2024-08-02 00:15

根據FactSet最新調查，共25位分析師，對電子灣拍賣網站(EBAY-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.69元上修至4.81元，其中最高估值4.87元，最低估值4.56元，預估目標價為55.73元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.87(4.89)5.336.196.71
最低值4.56(4.56)4.64.774.94
平均值4.76(4.7)5.125.585.8
中位數4.81(4.69)5.165.665.63

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值103.48億109.63億112.74億117.66億
最低值102.49億104.07億105.95億106.92億
平均值102.92億106.39億109.96億112.09億
中位數102.82億106.19億109.95億111.69億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.097.8920.54-2.275.19
營業收入107.19億102.56億104.85億96.55億100.56億

詳細資訊請看美股內頁：
電子灣拍賣網站(EBAY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSEBAY

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