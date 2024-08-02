鉅亨速報 - Factset 最新調查：電子灣拍賣網站(EBAY-US)EPS預估上修至4.81元，預估目標價為55.73元
鉅亨網新聞中心 2024-08-02 00:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對電子灣拍賣網站(EBAY-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.69元上修至4.81元，其中最高估值4.87元，最低估值4.56元，預估目標價為55.73元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.87(4.89)
|5.33
|6.19
|6.71
|最低值
|4.56(4.56)
|4.6
|4.77
|4.94
|平均值
|4.76(4.7)
|5.12
|5.58
|5.8
|中位數
|4.81(4.69)
|5.16
|5.66
|5.63
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|103.48億
|109.63億
|112.74億
|117.66億
|最低值
|102.49億
|104.07億
|105.95億
|106.92億
|平均值
|102.92億
|106.39億
|109.96億
|112.09億
|中位數
|102.82億
|106.19億
|109.95億
|111.69億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.09
|7.89
|20.54
|-2.27
|5.19
|營業收入
|107.19億
|102.56億
|104.85億
|96.55億
|100.56億
詳細資訊請看美股內頁：
電子灣拍賣網站(EBAY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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