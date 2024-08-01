中小企業振興貸款已核撥95% 財部再加碼3千億延至114年底

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-01 17:04

因應疫後經濟復甦，財政部督導 8 家公股銀行於 112 年 4 月推動「中小企業千億振興融資方案」，提供微型及新創事業、中小企業之疫後振興資金需求，已挹注 55,623 家企業並核撥九成五。財政部今 (1) 日表示，考量企業復甦資金需求仍殷，將再增加額度 3,000 億元，使總額達 9,000 億元，並延長申貸期限至 114 年底。

財政部說明，本方案係配合經濟部協助中小型事業疫後振興專案貸款，由公股銀行同步推出之方案，提供中小企業多元選擇，發揮金融支援企業之政策加乘效果，自 112 年 4 月中旬起開辦迄今，原定融資額度 3,000 億元，112 年 12 月再增為 6,000 億元，實施期間將至 113 年 12 月 31 日屆滿。據 8 家公股銀行統計截至 113 年 6 月底累計核貸金額達 5,713 億餘元，共協助 55,623 家企業，成效良好。