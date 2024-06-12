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鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)EPS預估下修至8.03元，預估目標價為160元

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 18:11

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對同欣電(6271-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.11元下修至8.03元，其中最高估值8.6元，最低估值7.18元，預估目標價為160元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值8.6(8.6)11.1211.26
最低值7.18(7.18)8.9110.97
平均值7.98(8.02)10.0611.12
中位數8.03(8.11)10.111.12

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值12,922,29014,430,00016,047,000
最低值12,164,00013,328,00014,734,710
平均值12,584,76013,943,04015,390,860
中位數12,511,00014,007,09015,390,860

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS5.517.9815.497.88
營業收入
(單位：新台幣千元)		11,584,90914,071,59113,860,11410,178,002

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6271/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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