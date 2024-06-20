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鉅亨速報

盤後速報 - 同欣電(6271)下週(6月27日)除息2.4元，預估參考價152.6元

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:06

同欣電(6271-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.4元。

以今日(6月20日)收盤價155.00元計算，預估參考價為152.6元，息值合計為2.4元，股息殖利率1.55%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

同欣電(6271-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為影像產品。混合積體電路模組。陶瓷電路板。近5日股價上漲0.33%，集中市場加權指數上漲5.26%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/27 155.00 2.4 1.55% 0.0
2023/08/09 0.0 0.0 0.0% 3.0
2023/07/04 185.0 7.77008 4.2% 0.0
2022/07/04 188.0 9.0004 4.79% 0.0
2021/08/02 244.0 5.5 2.25% 0.0

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