盤後速報 - 同欣電(6271)下週(6月27日)除息2.4元，預估參考價152.6元
鉅亨網新聞中心 2024-06-20 17:06
同欣電(6271-TW)下週(6月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.4元。
以今日(6月20日)收盤價155.00元計算，預估參考價為152.6元，息值合計為2.4元，股息殖利率1.55%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
同欣電(6271-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為影像產品。混合積體電路模組。陶瓷電路板。近5日股價上漲0.33%，集中市場加權指數上漲5.26%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/27
|155.00
|2.4
|1.55%
|0.0
|2023/08/09
|0.0
|0.0
|0.0%
|3.0
|2023/07/04
|185.0
|7.77008
|4.2%
|0.0
|2022/07/04
|188.0
|9.0004
|4.79%
|0.0
|2021/08/02
|244.0
|5.5
|2.25%
|0.0
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