鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)目標價調降至155元，幅度約3.13%
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 08:10
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對同欣電(6271-TW)提出目標價估值：中位數由160元下修至155元，調降幅度3.13%。其中最高估值205元，最低估值152元。
綜合評級 - 共有6位分析師給予同欣電(6271-TW)評價：積極樂觀4位、保持中立3位、保守悲觀0位。
同欣電(6271-TW)今(30日)收盤價為143.5元。近5日股價下跌1.37%，相關半導體業近5日下跌3.98%，集中市場加權指數下跌2.83%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 同欣電前總座呂紹萍回任 張嘉帥轉任富鼎總座
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)EPS預估下修至8.03元，預估目標價為160元
- 盤後速報 - 同欣電(6271)下週(6月27日)除息2.4元，預估參考價152.6元
- 7月低基期股︰欣興、群創、同欣電
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇