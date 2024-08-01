鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估上修至7.11元，預估目標價為116元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對東陽(1319-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.02元上修至7.11元，其中最高估值7.5元，最低估值6.87元，預估目標價為116元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|7.5(7.5)
|7.51
|最低值
|6.87(6.87)
|7.21
|平均值
|7.16(7.11)
|7.37
|中位數
|7.11(7.02)
|7.39
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|26,360,000
|27,504,000
|最低值
|24,885,000
|26,309,000
|平均值
|25,572,330
|27,006,330
|中位數
|25,545,500
|27,206,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.1
|3.64
|1.16
|1.39
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|23,858,806
|21,282,606
|18,380,295
|17,322,986
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1319/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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