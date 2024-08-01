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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估上修至7.11元，預估目標價為116元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:10

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對東陽(1319-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.02元上修至7.11元，其中最高估值7.5元，最低估值6.87元，預估目標價為116元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年
最高值7.5(7.5)7.51
最低值6.87(6.87)7.21
平均值7.16(7.11)7.37
中位數7.11(7.02)7.39

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年
最高值26,360,00027,504,000
最低值24,885,00026,309,000
平均值25,572,33027,006,330
中位數25,545,50027,206,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS5.13.641.161.39
營業收入
(單位：新台幣千元)		23,858,80621,282,60618,380,29517,322,986

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1319/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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