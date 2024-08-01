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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：光寶科(2301-TW)EPS預估上修至5.86元，預估目標價為119元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:10

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對光寶科(2301-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.81元上修至5.86元，其中最高估值6.72元，最低估值5.15元，預估目標價為119元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值6.72(6.72)7.577.98
最低值5.15(4.72)66.31
平均值5.88(5.84)6.937.43
中位數5.86(5.81)7.047.72

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值147,375,000162,982,000175,826,000
最低值135,904,000147,096,000159,264,000
平均值140,874,460156,867,350166,501,840
中位數140,295,250156,820,260165,458,680

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS6.366.196.014.31
營業收入
(單位：新台幣千元)		148,333,455173,456,216164,827,947157,133,623

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2301/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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