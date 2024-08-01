鉅亨速報 - Factset 最新調查：光寶科(2301-TW)EPS預估上修至5.86元，預估目標價為119元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:10
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對光寶科(2301-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.81元上修至5.86元，其中最高估值6.72元，最低估值5.15元，預估目標價為119元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|6.72(6.72)
|7.57
|7.98
|最低值
|5.15(4.72)
|6
|6.31
|平均值
|5.88(5.84)
|6.93
|7.43
|中位數
|5.86(5.81)
|7.04
|7.72
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|147,375,000
|162,982,000
|175,826,000
|最低值
|135,904,000
|147,096,000
|159,264,000
|平均值
|140,874,460
|156,867,350
|166,501,840
|中位數
|140,295,250
|156,820,260
|165,458,680
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|6.36
|6.19
|6.01
|4.31
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|148,333,455
|173,456,216
|164,827,947
|157,133,623
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2301/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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