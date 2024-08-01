川普的全面加徵關稅政策是否會導致Trumpflation的出現？對台灣會帶來甚麼衝擊？

鉅亨研報 2024-08-01 14:27

一、川普全面課徵關稅的政見，及其背後推手

美國總統在第一個任期初期就出台保護主義措施是很常見的。1971 年尼克森（Richard Nixon）對進口商品徵收 10% 的關稅；1977 年卡特（Jimmy Carter）對進口鞋設定了配額；1981 年雷根（Ronald Reagan）向日本政府施壓，要求實施一項 “自願出口限制” 協定，限制日本汽車對美國的出口；2002 年，小布希（George W. Bush）對鋼鐵徵收關稅；2009 年，歐巴馬對中國輪胎徵收 35% 的關稅。似乎只有老布希（George H. W. Bush）和科林頓（Bill Clinton）抵制了這種模式，科林頓實際上在 1993 年簽署了北美自由貿易協定（North American Free Trade Agreement），從而在第一年就實現了貿易自由化。美國過去單邊徵收關稅的這些例子經常成為美國貿易夥伴向世界貿易組織投訴的案例。川普政府在第一個任期就尋求貿易保護，重新談判現有的自由貿易協定，尤其是 2018 年對價值 2830 億美元的美國進口商品徵收關稅，稅率在 10% 至 50% 之間，此舉影響的廣度和深度可說是歷來最大。

川普貿易政策的重要推手

川普貿易政策的策劃者其實就是第一任川普政府的貿易政策總設計師—美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）。在萊特海澤主導下，川普對中國、也對全世界發動貿易戰，試圖將美國過去 40 年來追求自由化、全球化的自由貿易政策，翻轉成為美國勞工創造就業機會的公平貿易。

但對萊特海澤或川普來說，4 年的時間遠遠不夠，如果川普可以重返白宮，就要繼續揮舞保護主義的大旗，不只貿易，還要延伸到財稅與匯率政策，直到整個美國國際經貿體制徹底翻轉、美國勞工處境得到根本解決為止。

萊特海澤從喬治城大學法學院畢業後不久，就加入共和黨籍參議員杜爾（Bob Dole）辦公室擔任法律顧問。由於表現優異，在杜爾推薦下，1983 年不到 40 歲就出任雷根政府的貿易副代表，親自參與動用到保護公平貿易與智財權「301 條款」的大小貿易戰役，首要對付日本，當時台灣也在對手之列。

離開政府後 30 年，萊特海澤終於等到機會，直到 2016 年底川普當選總統，任命他為貿易代表。2017 年一上任，他立刻將 30 多年未動用的「301 條款」搬上檯面，發動貿易戰。

多國家通過徵收自己的關稅來報復美國的行動。2018 年 4 月，中國首先對美國出口的 33 億美元鋼鐵、鋁、食品和農產品徵收關稅，隨後在 7 月和 8 月對 500 億美元的美國出口產品徵收關稅，9 月又對 600 億美元的美國出口產品徵收關稅。歐盟、墨西哥、俄羅斯和土耳其也開始對美國出口產品徵收報復性關稅。總而言之，這些報復性關稅平均對約 1210 億美元的美國出口商品徵收 16%。這種針鋒相對的關稅即是通常所謂的 “貿易戰”。

從 1 月開始，第一波徵收了太陽能板 30% 和洗衣機 20-50% 的關稅，這兩款產品商品約占進口額的 100 億美元，從圖中可以看出，美國的平均關稅稅率從底部開始升高。第二波對 180 億美元的鋼材和鋁開刀，鋁的進口關稅提高到 10%，鋼鐵則徵收 25% 的關稅。不過最初，許多國家例如加拿大、墨西哥和歐盟（EU）的國家被豁免，所以平均關稅升高的幅度並不大。但隨著第三波結束了這些國家的 220 億美元商品的豁免，平均稅率進一步提升。

由於當時中國是美國最大的貿易逆差國，因此之後的三波川普將矛頭對準了中國，向中國發起有史以來最大的貿易戰。

二、川普在 2018 發動中美貿易戰後對美國物價及民眾福利的影響

三、若川普勝選後真的實施全面加徵 10% 進口關稅，會不會引發通膨死灰復燃？亞洲有哪些國家將受衝擊？對台灣的影響有多大?