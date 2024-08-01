鉅亨速報 - Factset 最新調查：基內瑞克控股GNRC-US的目標價調升至160元，幅度約3.9%
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:16
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對基內瑞克控股(GNRC-US)提出目標價估值：中位數由154元上修至160元，調升幅度3.9%。其中最高估值200元，最低估值78元。
綜合評級 - 共有29位分析師給予基內瑞克控股評價：積極樂觀15位、保持中立11位、保守悲觀3位。
基內瑞克控股今(1日)收盤價為155.7426元。近5日股價上漲3.9%，標普指數上漲1.75%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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