鉅亨速報 - Factset 最新調查：基內瑞克控股GNRC-US的目標價調升至154元，幅度約3.36%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 16:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對基內瑞克控股(GNRC-US)提出目標價估值：中位數由149元上修至154元，調升幅度3.36%。其中最高估值200元，最低估值78元。
綜合評級 - 共有29位分析師給予基內瑞克控股評價：積極樂觀15位、保持中立11位、保守悲觀3位。
基內瑞克控股今(29日)收盤價為159.43元。近5日股價上漲3.36%，標普指數下跌0.83%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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