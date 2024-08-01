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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：基內瑞克控股(GNRC-US)EPS預估上修至6.25元，預估目標價為158.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 10:15

根據FactSet最新調查，共25位分析師，對基內瑞克控股(GNRC-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.1元上修至6.25元，其中最高估值6.83元，最低估值5.62元，預估目標價為158.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.83(6.83)10.0811.8313.06
最低值5.62(5.62)5.986.358.81
平均值6.22(6.1)7.959.2610.86
中位數6.25(6.1)7.99.0910.79

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值42.80億51.45億56.69億60.28億
最低值40.59億41.44億43.17億51.90億
平均值42.03億45.98億50.18億55.92億
中位數42.07億45.94億50.45億56.66億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.035.488.305.423.27
營業收入22.04億24.85億37.37億45.65億40.23億

詳細資訊請看美股內頁：
基內瑞克控股(GNRC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGNRC

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