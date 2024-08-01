鉅亨速報 - Factset 最新調查：基內瑞克控股(GNRC-US)EPS預估上修至6.25元，預估目標價為158.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 10:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對基內瑞克控股(GNRC-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.1元上修至6.25元，其中最高估值6.83元，最低估值5.62元，預估目標價為158.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.83(6.83)
|10.08
|11.83
|13.06
|最低值
|5.62(5.62)
|5.98
|6.35
|8.81
|平均值
|6.22(6.1)
|7.95
|9.26
|10.86
|中位數
|6.25(6.1)
|7.9
|9.09
|10.79
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|42.80億
|51.45億
|56.69億
|60.28億
|最低值
|40.59億
|41.44億
|43.17億
|51.90億
|平均值
|42.03億
|45.98億
|50.18億
|55.92億
|中位數
|42.07億
|45.94億
|50.45億
|56.66億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.03
|5.48
|8.30
|5.42
|3.27
|營業收入
|22.04億
|24.85億
|37.37億
|45.65億
|40.23億
詳細資訊請看美股內頁：
基內瑞克控股(GNRC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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