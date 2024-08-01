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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Match Group Inc. - New(MTCH-US)EPS預估下修至2.05元，預估目標價為44.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:16

根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Match Group Inc. - New(MTCH-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.12元下修至2.05元，其中最高估值2.36元，最低估值1.85元，預估目標價為44.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.36(2.4)3.023.163.64
最低值1.85(1.85)2.162.463.11
平均值2.06(2.12)2.432.783.39
中位數2.05(2.12)2.452.813.41

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值35.78億39.91億43.38億46.32億
最低值34.93億36.83億38.62億41.45億
平均值35.36億37.81億40.36億43.37億
中位數35.32億37.79億40.31億43.28億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.490.931.242.26
營業收入23.91億29.83億31.89億33.65億

詳細資訊請看美股內頁：
Match Group Inc. - New(MTCH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMTCH

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