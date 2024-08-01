鉅亨速報 - Factset 最新調查：Match Group Inc. - New(MTCH-US)EPS預估下修至2.05元，預估目標價為44.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:16
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Match Group Inc. - New(MTCH-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.12元下修至2.05元，其中最高估值2.36元，最低估值1.85元，預估目標價為44.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.36(2.4)
|3.02
|3.16
|3.64
|最低值
|1.85(1.85)
|2.16
|2.46
|3.11
|平均值
|2.06(2.12)
|2.43
|2.78
|3.39
|中位數
|2.05(2.12)
|2.45
|2.81
|3.41
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|35.78億
|39.91億
|43.38億
|46.32億
|最低值
|34.93億
|36.83億
|38.62億
|41.45億
|平均值
|35.36億
|37.81億
|40.36億
|43.37億
|中位數
|35.32億
|37.79億
|40.31億
|43.28億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.49
|0.93
|1.24
|2.26
|營業收入
|23.91億
|29.83億
|31.89億
|33.65億
詳細資訊請看美股內頁：
Match Group Inc. - New(MTCH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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