鉅亨速報 - Factset 最新調查：Match Group Inc. - NewMTCH-US的目標價調升至40元，幅度約5.26%
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 10:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Match Group Inc. - New(MTCH-US)提出目標價估值：中位數由38元上修至40元，調升幅度5.26%。其中最高估值55元，最低估值33元。
綜合評級 - 共有30位分析師給予Match Group Inc. - New評價：積極樂觀18位、保持中立12位、保守悲觀0位。
Match Group Inc. - New今(1日)收盤價為38.14元。近5日股價上漲5.26%，標普指數上漲1.75%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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