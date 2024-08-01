鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅賓昇國際聯運CHRW-US的目標價調升至90元，幅度約3.45%
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:16
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對羅賓昇國際聯運(CHRW-US)提出目標價估值：中位數由87元上修至90元，調升幅度3.45%。其中最高估值115元，最低估值65元。
綜合評級 - 共有26位分析師給予羅賓昇國際聯運評價：積極樂觀6位、保持中立17位、保守悲觀3位。
羅賓昇國際聯運今(1日)收盤價為89.05元。近5日股價下跌3.45%，標普指數上漲1.75%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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