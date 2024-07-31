盤中速報 - S&P 500大漲1.17%，報5500.2點
鉅亨網新聞中心 2024-07-31 22:00
截至台北時間31日09:50，S&P 500上漲63.76點（或1.17%），暫報5500.20點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.15%
- 近 1 月：-0.44%
- 近 3 月：+7.96%
- 近 6 月：+10.39%
- 今年以來：+13.98%
焦點個股
S&P 500成分股以維斯達能源(VST-US)領漲。維斯達能源(VST-US)上漲15.46%；Match Group Inc. - New(MTCH-US)上漲11.46%；星座能源(CEG-US)上漲10.29%；凱撒娛樂(CZR-US)上漲9.77%；超微半導體(AMD-US)上漲9.5%。
部分成分股表現相對疲軟，邦吉(BG-US)下跌7.92%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌7.79%；Verisk Analytics Inc(VRSK-US)下跌7.43%；哈門那(HUM-US)下跌6.99%；國際航電(GRMN-US)下跌5.44%。
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