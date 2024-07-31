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鉅亨速報

盤中速報 - S&P 500大漲1.17%，報5500.2點

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 22:00

截至台北時間31日09:50，S&P 500上漲63.76點（或1.17%），暫報5500.20點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-2.15%
  • 近 1 月：-0.44%
  • 近 3 月：+7.96%
  • 近 6 月：+10.39%
  • 今年以來：+13.98%

焦點個股

S&P 500成分股以維斯達能源(VST-US)領漲。維斯達能源(VST-US)上漲15.46%；Match Group Inc. - New(MTCH-US)上漲11.46%；星座能源(CEG-US)上漲10.29%；凱撒娛樂(CZR-US)上漲9.77%；超微半導體(AMD-US)上漲9.5%。

部分成分股表現相對疲軟，邦吉(BG-US)下跌7.92%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌7.79%；Verisk Analytics Inc(VRSK-US)下跌7.43%；哈門那(HUM-US)下跌6.99%；國際航電(GRMN-US)下跌5.44%。

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S&P 5005526.741.66%
維斯達能源77.849612.83%
Match Group Inc. - New37.77512.13%
星座能源184.679.47%
凱撒娛樂40.058.54%
超微半導體148.447.22%
邦吉103.96-9.25%
思佳訊半導體108.69-7.65%
Verisk Analytics Inc263.76-7.77%
哈門那368.285-8.96%
國際航電170.98-4.66%

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