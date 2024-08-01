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鉅亨速報

盤中速報 - S&P 500大漲2.06%，報5548.36點

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 03:00

截至台北時間01日02:50，S&P 500上漲111.92點（或2.06%），暫報5548.36點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-2.15%
  • 近 1 月：-0.44%
  • 近 3 月：+7.96%
  • 近 6 月：+10.39%
  • 今年以來：+13.98%

焦點個股

S&P 500成分股以維斯達能源(VST-US)領漲。維斯達能源(VST-US)上漲15%；Match Group Inc. - New(MTCH-US)上漲13.98%；星座能源(CEG-US)上漲13.06%；輝達(NVDA-US)上漲12.99%；Dayforce公司(DAY-US)上漲12%。

部分成分股表現相對疲軟，哈門那(HUM-US)下跌10.31%；Verisk Analytics Inc(VRSK-US)下跌8.37%；邦吉(BG-US)下跌7.71%；CDW Corp(CDW-US)下跌5.31%；萬豪國際(MAR-US)下跌4.73%。

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S&P 5005540.791.92%
維斯達能源79.8815.77%
Match Group Inc. - New38.7615.05%
星座能源189.7412.48%
輝達117.2613.04%
Dayforce公司60.5412.78%
哈門那359.9-11.03%
Verisk Analytics Inc261.505-8.56%
邦吉106.12-7.37%
CDW Corp220.7171-5.06%
萬豪國際228.29-4.39%

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