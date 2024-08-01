盤中速報 - S&P 500大漲2.06%，報5548.36點
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 03:00
截至台北時間01日02:50，S&P 500上漲111.92點（或2.06%），暫報5548.36點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.15%
- 近 1 月：-0.44%
- 近 3 月：+7.96%
- 近 6 月：+10.39%
- 今年以來：+13.98%
焦點個股
S&P 500成分股以維斯達能源(VST-US)領漲。維斯達能源(VST-US)上漲15%；Match Group Inc. - New(MTCH-US)上漲13.98%；星座能源(CEG-US)上漲13.06%；輝達(NVDA-US)上漲12.99%；Dayforce公司(DAY-US)上漲12%。
部分成分股表現相對疲軟，哈門那(HUM-US)下跌10.31%；Verisk Analytics Inc(VRSK-US)下跌8.37%；邦吉(BG-US)下跌7.71%；CDW Corp(CDW-US)下跌5.31%；萬豪國際(MAR-US)下跌4.73%。
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