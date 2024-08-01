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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：OneMain Holdings Inc(OMF-US)EPS預估下修至5.31元，預估目標價為58.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:15

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對OneMain Holdings Inc(OMF-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.42元下修至5.31元，其中最高估值6.48元，最低估值4.9元，預估目標價為58.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值6.48(6.48)8.399.14
最低值4.9(4.99)6.388.58
平均值5.35(5.47)7.478.84
中位數5.31(5.42)7.498.8

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值57.07億61.64億53.56億
最低值44.62億46.96億52.45億
平均值47.80億51.27億53.08億
中位數45.59億49.19億53.22億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS6.275.419.877.065.32
營業收入47.84億49.33億49.73億50.91億52.99億

詳細資訊請看美股內頁：
OneMain Holdings Inc(OMF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOMF

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