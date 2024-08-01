鉅亨速報 - Factset 最新調查：OneMain Holdings Inc(OMF-US)EPS預估下修至5.31元，預估目標價為58.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對OneMain Holdings Inc(OMF-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.42元下修至5.31元，其中最高估值6.48元，最低估值4.9元，預估目標價為58.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|6.48(6.48)
|8.39
|9.14
|最低值
|4.9(4.99)
|6.38
|8.58
|平均值
|5.35(5.47)
|7.47
|8.84
|中位數
|5.31(5.42)
|7.49
|8.8
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|57.07億
|61.64億
|53.56億
|最低值
|44.62億
|46.96億
|52.45億
|平均值
|47.80億
|51.27億
|53.08億
|中位數
|45.59億
|49.19億
|53.22億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|6.27
|5.41
|9.87
|7.06
|5.32
|營業收入
|47.84億
|49.33億
|49.73億
|50.91億
|52.99億
詳細資訊請看美股內頁：
OneMain Holdings Inc(OMF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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