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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：OneMain Holdings Inc(OMF-US)EPS預估上修至5.55元，預估目標價為57.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 20:15

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對OneMain Holdings Inc(OMF-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.46元上修至5.55元，其中最高估值6.48元，最低估值4.99元，預估目標價為57.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值6.48(6.48)8.038.9
最低值4.99(4.99)6.388.05
平均值5.53(5.49)7.58.52
中位數5.55(5.46)7.638.57

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值48.51億50.30億52.87億
最低值37.73億40.18億40.45億
平均值44.58億47.37億47.88億
中位數45.04億47.91億50.33億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS6.275.419.877.065.32
營業收入47.84億49.33億49.73億50.91億52.99億

詳細資訊請看美股內頁：
OneMain Holdings Inc(OMF-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOMF

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