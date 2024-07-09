鉅亨速報 - Factset 最新調查：OneMain Holdings Inc(OMF-US)EPS預估下修至5.46元，預估目標價為57.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 16:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對OneMain Holdings Inc(OMF-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.55元下修至5.46元，其中最高估值6.48元，最低估值4.99元，預估目標價為57.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|6.48(6.48)
|8.03
|8.9
|最低值
|4.99(4.99)
|6.38
|8.05
|平均值
|5.49(5.53)
|7.49
|8.52
|中位數
|5.46(5.55)
|7.62
|8.57
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|48.51億
|50.30億
|52.87億
|最低值
|37.73億
|40.18億
|40.45億
|平均值
|44.58億
|47.37億
|47.88億
|中位數
|45.04億
|47.91億
|50.33億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|6.27
|5.41
|9.87
|7.06
|5.32
|營業收入
|47.84億
|49.33億
|49.73億
|50.91億
|52.99億
詳細資訊請看美股內頁：
OneMain Holdings Inc(OMF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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