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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Clean Harbors公司CLH-US的目標價調升至260元，幅度約7.44%

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 12:15

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Clean Harbors公司(CLH-US)提出目標價估值：中位數由242元上修至260元，調升幅度7.44%。其中最高估值275元，最低估值211元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予Clean Harbors公司評價：積極樂觀11位、保持中立3位、保守悲觀0位。

Clean Harbors公司今(1日)收盤價為239.04元。近5日股價上漲7.44%，標普指數上漲1.75%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股CLH市場預估目標價

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