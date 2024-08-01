鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納CVNA-US的目標價調升至127.5元，幅度約10.87%
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對卡爾瓦納(CVNA-US)提出目標價估值：中位數由115元上修至127.5元，調升幅度10.87%。其中最高估值160元，最低估值54元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予卡爾瓦納評價：積極樂觀5位、保持中立15位、保守悲觀2位。
卡爾瓦納今(1日)收盤價為133.05元。近5日股價上漲10.87%，標普指數上漲1.75%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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