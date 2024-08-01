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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Trane Technologies plc - Class A(TT-US)EPS預估上修至10.67元，預估目標價為355.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 12:15

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Trane Technologies plc - Class A(TT-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.5元上修至10.67元，其中最高估值10.97元，最低估值10.4元，預估目標價為355.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值10.97(10.8)12.7214.2214
最低值10.4(10.38)11.2712.8514
平均值10.67(10.55)12.0413.6414
中位數10.67(10.5)12.0813.9414

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值196.76億212.03億226.55億224.90億
最低值189.04億199.99億215.04億224.90億
平均值193.58億206.72億220.62億224.90億
中位數193.42億207.54億220.89億224.90億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.843.565.877.488.77
營業收入165.99億124.55億141.36億159.92億176.78億

詳細資訊請看美股內頁：
Trane Technologies plc - Class A(TT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTT

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