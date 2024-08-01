鉅亨速報 - Factset 最新調查：Trane Technologies plc - Class A(TT-US)EPS預估上修至10.67元，預估目標價為355.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 12:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Trane Technologies plc - Class A(TT-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.5元上修至10.67元，其中最高估值10.97元，最低估值10.4元，預估目標價為355.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.97(10.8)
|12.72
|14.22
|14
|最低值
|10.4(10.38)
|11.27
|12.85
|14
|平均值
|10.67(10.55)
|12.04
|13.64
|14
|中位數
|10.67(10.5)
|12.08
|13.94
|14
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|196.76億
|212.03億
|226.55億
|224.90億
|最低值
|189.04億
|199.99億
|215.04億
|224.90億
|平均值
|193.58億
|206.72億
|220.62億
|224.90億
|中位數
|193.42億
|207.54億
|220.89億
|224.90億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.84
|3.56
|5.87
|7.48
|8.77
|營業收入
|165.99億
|124.55億
|141.36億
|159.92億
|176.78億
詳細資訊請看美股內頁：
Trane Technologies plc - Class A(TT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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