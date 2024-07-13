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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納(CVNA-US)EPS預估上修至-0.31元，預估目標價為115.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-13 06:15

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對卡爾瓦納(CVNA-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.32元上修至-0.31元，其中最高估值0.92元，最低估值-0.99元，預估目標價為115.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.92(0.92)1.322.983.44
最低值-0.99(-0.99)-2.35-0.521.38
平均值-0.31(-0.31)-0.091.392.12
中位數-0.31(-0.32)0.011.291.82

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值131.79億158.36億196.66億203.59億
最低值115.00億121.25億139.18億151.47億
平均值124.43億142.07億164.32億176.76億
中位數123.35億142.43億160.73億175.32億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-2.45-2.63-1.63-15.740.75
營業收入39.40億55.87億128.14億136.04億107.71億

詳細資訊請看美股內頁：
卡爾瓦納(CVNA-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCVNA

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