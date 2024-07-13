鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納(CVNA-US)EPS預估上修至-0.31元，預估目標價為115.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-13 06:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對卡爾瓦納(CVNA-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.32元上修至-0.31元，其中最高估值0.92元，最低估值-0.99元，預估目標價為115.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.92(0.92)
|1.32
|2.98
|3.44
|最低值
|-0.99(-0.99)
|-2.35
|-0.52
|1.38
|平均值
|-0.31(-0.31)
|-0.09
|1.39
|2.12
|中位數
|-0.31(-0.32)
|0.01
|1.29
|1.82
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|131.79億
|158.36億
|196.66億
|203.59億
|最低值
|115.00億
|121.25億
|139.18億
|151.47億
|平均值
|124.43億
|142.07億
|164.32億
|176.76億
|中位數
|123.35億
|142.43億
|160.73億
|175.32億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.45
|-2.63
|-1.63
|-15.74
|0.75
|營業收入
|39.40億
|55.87億
|128.14億
|136.04億
|107.71億
詳細資訊請看美股內頁：
卡爾瓦納(CVNA-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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