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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：新東方EDU-US的目標價調降至100元，幅度約4.97%

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 12:15

根據FactSet最新調查，共25位分析師，對新東方(EDU-US)提出目標價估值：中位數由105.23元下修至100元，調降幅度4.97%。其中最高估值127元，最低估值80元。

綜合評級 - 共有32位分析師給予新東方評價：積極樂觀30位、保持中立1位、保守悲觀1位。

新東方今(1日)收盤價為62.9元。近5日股價下跌4.97%，標普指數上漲1.75%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股EDU市場預估目標價

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