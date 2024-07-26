鉅亨速報 - Factset 最新調查：新東方(EDU-US)EPS預估下修至2.34元，預估目標價為105.23元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 04:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對新東方(EDU-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.42元下修至2.34元，其中最高估值2.76元，最低估值1.9元，預估目標價為105.23元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.76(2.76)
|4.37
|5.8
|8.2
|最低值
|1.9(1.9)
|2.8
|3.5
|8.2
|平均值
|2.29(2.31)
|3.49
|4.62
|8.2
|中位數
|2.34(2.42)
|3.5
|4.72
|8.2
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|44.21億
|58.34億
|72.44億
|85.13億
|最低值
|41.22億
|50.77億
|59.21億
|85.13億
|平均值
|43.08億
|54.89億
|66.31億
|85.13億
|中位數
|43.05億
|55.10億
|66.42億
|85.13億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|-7.00
|1.00
|營業收入
|35.79億
|42.77億
|31.05億
|29.98億
詳細資訊請看美股內頁：
新東方(EDU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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