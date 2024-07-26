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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：新東方(EDU-US)EPS預估下修至2.34元，預估目標價為105.23元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 04:15

根據FactSet最新調查，共25位分析師，對新東方(EDU-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.42元下修至2.34元，其中最高估值2.76元，最低估值1.9元，預估目標價為105.23元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.76(2.76)4.375.88.2
最低值1.9(1.9)2.83.58.2
平均值2.29(2.31)3.494.628.2
中位數2.34(2.42)3.54.728.2

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值44.21億58.34億72.44億85.13億
最低值41.22億50.77億59.21億85.13億
平均值43.08億54.89億66.31億85.13億
中位數43.05億55.10億66.42億85.13億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-----7.001.00
營業收入35.79億42.77億31.05億29.98億

詳細資訊請看美股內頁：
新東方(EDU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEDU

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