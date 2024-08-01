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鉅亨速報 - Factset 最新調查：新東方(EDU-US)EPS預估下修至3.39元，預估目標價為102.50元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 10:15

根據FactSet最新調查，共25位分析師，對新東方(EDU-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.51元下修至3.39元，其中最高估值4.37元，最低估值2.8元，預估目標價為102.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值4.37(4.37)5.237.21
最低值2.8(2.8)3.55.2
平均值3.43(3.49)4.586.32
中位數3.39(3.51)4.626.52

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值57.05億72.44億80.75億
最低值50.12億59.21億73.70億
平均值54.01億65.23億76.25億
中位數54.30億65.00億75.70億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-----7.001.00
營業收入35.79億42.77億31.05億29.98億

詳細資訊請看美股內頁：
新東方(EDU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEDU

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