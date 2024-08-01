鉅亨速報 - Factset 最新調查：新東方(EDU-US)EPS預估下修至3.39元，預估目標價為102.50元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 10:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對新東方(EDU-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.51元下修至3.39元，其中最高估值4.37元，最低估值2.8元，預估目標價為102.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.37(4.37)
|5.23
|7.21
|最低值
|2.8(2.8)
|3.5
|5.2
|平均值
|3.43(3.49)
|4.58
|6.32
|中位數
|3.39(3.51)
|4.62
|6.52
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|57.05億
|72.44億
|80.75億
|最低值
|50.12億
|59.21億
|73.70億
|平均值
|54.01億
|65.23億
|76.25億
|中位數
|54.30億
|65.00億
|75.70億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|-7.00
|1.00
|營業收入
|35.79億
|42.77億
|31.05億
|29.98億
詳細資訊請看美股內頁：
新東方(EDU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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