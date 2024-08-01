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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kyndryl Holdings Inc(KD-US)EPS預估下修至1.43元，預估目標價為30.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:15

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Kyndryl Holdings Inc(KD-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.47元下修至1.43元，其中最高估值1.64元，最低估值1.26元，預估目標價為30.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.64(1.68)2.713.91
最低值1.26(1.26)2.162.63
平均值1.44(1.5)2.383.04
中位數1.43(1.47)2.412.81

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值154.35億158.18億162.14億
最低值152.71億153.72億154.94億
平均值153.61億156.25億159.34億
中位數153.55億156.47億160.15億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2023年2024年
EPS-----10.35-6.06-1.48
營業收入202.79億193.52億186.57億170.26億160.52億

詳細資訊請看美股內頁：
Kyndryl Holdings Inc(KD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKD

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