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鉅亨速報 - Factset 最新調查：挪威郵輪控股(NCLH-US)EPS預估上修至1.45元，預估目標價為21.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 10:15

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對挪威郵輪控股(NCLH-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.42元上修至1.45元，其中最高估值1.78元，最低估值1.32元，預估目標價為21.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.78(1.78)2.493.053.55
最低值1.32(1.32)1.571.953.55
平均值1.46(1.45)1.852.453.55
中位數1.45(1.42)1.852.473.55

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值94.61億103.87億115.52億116.43億
最低值92.18億98.31億107.81億116.43億
平均值93.64億100.75億110.19億116.43億
中位數93.70億100.50億109.47億116.43億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.30-15.75-12.33-5.410.39
營業收入64.62億12.80億6.48億48.44億85.50億

詳細資訊請看美股內頁：
挪威郵輪控股(NCLH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNCLH

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