鉅亨速報 - Factset 最新調查：挪威郵輪控股(NCLH-US)EPS預估上修至1.45元，預估目標價為21.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 10:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對挪威郵輪控股(NCLH-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.42元上修至1.45元，其中最高估值1.78元，最低估值1.32元，預估目標價為21.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.78(1.78)
|2.49
|3.05
|3.55
|最低值
|1.32(1.32)
|1.57
|1.95
|3.55
|平均值
|1.46(1.45)
|1.85
|2.45
|3.55
|中位數
|1.45(1.42)
|1.85
|2.47
|3.55
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|94.61億
|103.87億
|115.52億
|116.43億
|最低值
|92.18億
|98.31億
|107.81億
|116.43億
|平均值
|93.64億
|100.75億
|110.19億
|116.43億
|中位數
|93.70億
|100.50億
|109.47億
|116.43億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.30
|-15.75
|-12.33
|-5.41
|0.39
|營業收入
|64.62億
|12.80億
|6.48億
|48.44億
|85.50億
詳細資訊請看美股內頁：
挪威郵輪控股(NCLH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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