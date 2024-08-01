鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電 ADR(UMC-US)EPS預估上修至0.61元，預估目標價為5.20元
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 12:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對聯電 ADR(UMC-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.59元上修至0.61元，其中最高估值0.88元，最低估值0.55元，預估目標價為5.20元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.88(0.88)
|1.08
|1.21
|最低值
|0.55(0.51)
|0.59
|0.57
|平均值
|0.62(0.6)
|0.75
|0.8
|中位數
|0.61(0.59)
|0.75
|0.77
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|76.34億
|89.09億
|94.99億
|最低值
|69.55億
|76.49億
|80.45億
|平均值
|71.96億
|81.97億
|89.32億
|中位數
|71.35億
|81.93億
|90.39億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.13
|0.41
|0.82
|1.19
|0.79
|營業收入
|47.94億
|60.05億
|76.26億
|93.48億
|71.39億
詳細資訊請看美股內頁：
聯電 ADR(UMC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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