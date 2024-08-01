鉅亨速報 - Factset 最新調查：UL Solutions Inc. Class AULS-US的目標價調升至44.15元，幅度約3.88%
鉅亨網新聞中心 2024-08-01 10:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對UL Solutions Inc. Class A(ULS-US)提出目標價估值：中位數由42.5元上修至44.15元，調升幅度3.88%。其中最高估值55元，最低估值40元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予UL Solutions Inc. Class A評價：積極樂觀8位、保持中立3位、保守悲觀0位。
UL Solutions Inc. Class A今(1日)收盤價為50.53元。近5日股價上漲3.88%，標普指數上漲1.75%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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