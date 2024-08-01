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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電 ADR(UMC-US)EPS預估上修至0.61元，預估目標價為5.20元

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 06:15

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對聯電 ADR(UMC-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.59元上修至0.61元，其中最高估值0.88元，最低估值0.55元，預估目標價為5.20元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.88(0.88)1.081.21
最低值0.55(0.51)0.590.57
平均值0.62(0.6)0.740.79
中位數0.61(0.59)0.750.76

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值76.34億89.09億94.99億
最低值69.55億76.49億80.45億
平均值72.34億82.24億89.14億
中位數71.51億82.31億89.25億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.130.410.821.190.79
營業收入47.94億60.05億76.26億93.48億71.39億

詳細資訊請看美股內頁：
聯電 ADR(UMC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUMC

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