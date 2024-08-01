川普：馬斯克是我朋友 但我反對人人擁有電動車

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-01 14:39

川普周三在芝加哥全國黑人記者協會年會上加大對所謂的電動車銷售強制令的批評力道，儘管美國不存在這樣的強制令。他聲稱，政府要求電動車銷售達到 100% 的規定。

「他們強制你購買一輛純電動車。」川普表示。

據《路透》報導，川普說：「馬斯克支持我，他是我的朋友，他是個好人，也是個聰明人，但我反對每個人都擁有電動車。」

這不是川普第一次攻擊電動車行業，而且還攻錯了方向。

他聲稱，美國政府已經提出強制駕車者購買電動車的規定。雖然美國環境保護署確實設定了到 2032 年電動車佔新車市場銷量 35% 至 56% 的目標，但這並非強制規定。

上個月黨代會上，川普正式接受共和黨總統候選人提名，並發表演講。他在演說中抨擊拜登的電動車政策，宣示倘若再次當選，將在上任首日廢除電動車政策，以挽救正走向毀滅的汽車產業。