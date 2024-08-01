川普：馬斯克是我朋友 但我反對人人擁有電動車
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-01 14:39
美國共和黨總統候選人川普周三（31 日）表示，儘管電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克支持他，但他反對人人都擁有電動車。
川普周三在芝加哥全國黑人記者協會年會上加大對所謂的電動車銷售強制令的批評力道，儘管美國不存在這樣的強制令。他聲稱，政府要求電動車銷售達到 100% 的規定。
「他們強制你購買一輛純電動車。」川普表示。
據《路透》報導，川普說：「馬斯克支持我，他是我的朋友，他是個好人，也是個聰明人，但我反對每個人都擁有電動車。」
「如果你想要一輛混合動力車或汽油車…… 我們腳下的汽油——液態黃金——比任何國家都多。比沙烏地阿拉伯多，比俄羅斯多。我想運用我國現有資源，想降低價格和成本。」
這不是川普第一次攻擊電動車行業，而且還攻錯了方向。
他聲稱，美國政府已經提出強制駕車者購買電動車的規定。雖然美國環境保護署確實設定了到 2032 年電動車佔新車市場銷量 35% 至 56% 的目標，但這並非強制規定。
上個月黨代會上，川普正式接受共和黨總統候選人提名，並發表演講。他在演說中抨擊拜登的電動車政策，宣示倘若再次當選，將在上任首日廢除電動車政策，以挽救正走向毀滅的汽車產業。
針對川普的說法，上月底馬斯克在特斯拉第 2 季財報電話會議上回應稱，如果川普取消對電動車的支持，對特斯拉的傷害會比其他汽車製造商小。他表示，特斯拉是一家專注於自動駕駛技術的人工智慧（AI）公司。
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