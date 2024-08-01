〈焦點股〉AMD財報亮眼AI族群同慶 華碩漲逾半根停板

AMD( AMD-US ) 第二季財報亮眼，且第三季營收展望優於市場預期，帶動台股 AI 族群今 (1) 日走揚，電腦品牌廠華碩 ( 2357-TW ) 今天漲勢強勁，漲逾半根停板，站回 5 日線。

華碩今天早盤以 470 元跳空開高，盤中最高漲至 484.5 元，漲逾半根停板，截至上午 10 點 50 分，股價暫報 484 元，漲幅 6.14%，站回 5 日線，成交量超過 3000 張。觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人在連續 5 個交易日賣超後，於周二 (30 日)、周三 (31 日) 轉為買方，2 日合計買超 174 張。