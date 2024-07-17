華碩推邊緣AI電腦 支援雙GPU實現無縫AI推論

華碩指出，PE8000G 可裝載 2 張顯示卡，每張最高功耗上看 450 瓦，除了可以達成備援、高效傳輸、無縫 AI 推論及邊緣加速運算等，也能處理 8-48 V DC 輸入範圍，為多元情境打造彈性的電源選項。

此外，PE8000G 採用專業的散熱、機構設計與店員解決方案，可以應對各種嚴苛作業環境，包含極端溫度、振動以及可變電壓等。同時，搭載英特爾 ( INTC-US )Intel Core 處理器 (第 12/13 代)、Inrtel R680E 晶片組，提高處理能力與效率。

針對車載應用場景最佳化的 PE8000G，內建點火電源控制和監控功能，同時部署在 AI 驅動的工廠自動化、智慧視訊分析 (IVA)，以及路側設施 (RSU) 與自動駕駛等環境中，都有出色的表現。而 PE8000G 的預處理及感知能力，可強化資料準備，提升 AI 推論的準確度，使系統迅速做出正確決策。