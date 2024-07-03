華碩除息17元開低後翻紅 填息率一度達35%

電腦品牌廠華碩 ( 2357-TW ) 今 (3) 日除息，每股配息 17 元，除息參考價 473 元，早盤開低走低，處於貼息狀態，不過盤中翻紅，最高漲至 479 元，填息率 35%，持續朝填息邁進。

華碩董事長施崇棠日前也表示，雖然華碩過去在伺服器方面發展較慢，但現在將全力以赴，將比原先進度快好幾倍，且期盼華碩可以抓住 AI 契機，蛻變為 AI 企業。