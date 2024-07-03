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華碩除息17元開低後翻紅 填息率一度達35%

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-03 11:54

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華碩除息17元早盤開低，盤中翻紅填息率35%。(圖：shutterstock)

電腦品牌廠華碩 (2357-TW) 今 (3) 日除息，每股配息 17 元，除息參考價 473 元，早盤開低走低，處於貼息狀態，不過盤中翻紅，最高漲至 479 元，填息率 35%，持續朝填息邁進。 

華碩去年全年稅後純益 159.28 億元，年增 8%，每股純益 21.4 元，股東會決議通過配發每股 17 元現金股利，配發率近 8 成。華碩今天除息後，預計本月 25 日發放現金股利，發放總金額約 126.27 億元。 

華碩指出，目前華碩 AI 伺服器主要客戶為區域型 CSP，持續看好下半年展望，可望較去年同期倍數成長。AI PC 部分，華碩則預估，2026 年 AI PC 滲透率將達 5 至 6 成。 

華碩董事長施崇棠日前也表示，雖然華碩過去在伺服器方面發展較慢，但現在將全力以赴，將比原先進度快好幾倍，且期盼華碩可以抓住 AI 契機，蛻變為 AI 企業。 

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