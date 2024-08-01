萬達寵物完成上櫃前競拍 明日起以每股68元接受公開申購

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-01 09:29

萬達寵物 (6968-TW) 上櫃案預計在 8 月 14 日掛牌， 萬達寵物為配合上櫃前公開承銷， 2,686 張完成競價拍賣，得標加權平均價每股 78.06 元，同時，萬達寵物承銷價 68 元，將在 (2) 日起到 6 日接受公開申購，8 月 8 日為公開抽籤日。

從事寵物食品及用品銷售及寵物美容服務的萬達寵物全台門市布點在六都及花蓮，已達 117 家實體門市，萬達寵物執行長李俊廣也樂觀看待萬達寵物未來營運成長，目標展店數達 250 間。萬達寵物 2024 第一季營收 7.1 億元，毛利率爲 40.92%，年減 0.34 個百分點，稅後純益 3689 萬元，年增 15.29%，每股純益爲 0.92 元。

萬達寵物 2024 年 6 月營收 2.26 億元，月減 2.6%，年增 11.15%，2024 年 1-6 月營收 13.95 億元，年增 13.24%。同時，萬達寵物 2024 年第二季營收 6.86 億元，季減 3.36%，年增 10.82%。同時，以萬達寵物過去經營經驗來看，大抵暑假爲營運的淡季，主要是進入暑期炎熱，萌寵吃的少、用品也消費少，至於進入秋冬季以至翌年春節，則屬消費的旺季。

萬達寵物成立於 2011 年，主要提供寵物食品、智能用品、玩具、衣著、寵物美容、住宿等服務。2023 年營收占比為食品（70.71%）、用品（23.42%）、美容（5.87%）。