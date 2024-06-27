華碩新一代VivoWatch 6上市 搶攻智慧健康穿戴商機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-27 19:32

華碩 (2357-TW) 今 (27) 日宣布，旗下唯一獲得衛福部血壓醫材軟體認證，支援指尖量測的華碩智慧健康錶，全面升級進化，新一代 ASUS VivoWatch 6 上市，可量測血氧、血壓、心率、心電圖，搶攻智慧健康穿戴裝置商機。

華碩提到，ASUS VivoWatch 6 除了可以量測血氧、血壓、心率、心電圖，錶面另採用 1.39 吋 AMOLED 康寧大猩猩螢幕，色彩飽和與觸控靈敏度大幅提升，續航力更長達 14 天。另外，還有此次新開發的「身體組成分析」，以及強化睡眠、情緒與壓力監控等功能，讓使用者更深入了解自身健康趨勢。

ASUS VivoWatch 6 可量測血氧、血壓、心率、心電圖。(圖：華碩提供)

華碩進一步說明，全新 ASUS VivoWatch 6 承襲華碩智慧健康穿戴系列優良傳統，搭載兩組醫規等級的獨家電學和光學 PPG 感測器。同時，新增生物電阻抗 BIA 感測器，使用者只需將姆指與食指分別輕觸錶身及錶框，便可得知體脂、水份、骨骼肌、基礎代謝率等身體組成數據。

此外，因應現代人愈來愈重視的身心議題，ASUS VivoWatch 6 也能監測自律神經、計算「放鬆指數」，顯示壓力現況；「身心落點分析」則是透過簡潔易懂的七宮格圖表，並以天為單位，詳細記錄最近一周的心情。

華碩根據國際醫療規範，打造新版 ASUS HealthConnect App，導入三大功能，包括尋求幫助、跌倒偵測、關懷追蹤 (Care Track)，當遭遇緊急情事時，將主動發送通知和所在位置予設定聯絡人，及時應對。

值得注意的是，ASUS VivoWatch 6 重新定義健康穿戴標準，還支援 iPASS 一卡通行動支付、雙頻 GPS 定位，搭配 60g 輕巧機身。正式上市前更奪下第 26 屆國家生技醫療品質獎、第 20 屆國家新創獎、2024 台灣精品獎等多項指標大獎，完美品質備受各界一致肯定。