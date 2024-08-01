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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：FMC公司FMC-US的目標價調升至64元，幅度約3.23%

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 14:15

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對FMC公司(FMC-US)提出目標價估值：中位數由62元上修至64元，調升幅度3.23%。其中最高估值90元，最低估值50元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予FMC公司評價：積極樂觀10位、保持中立10位、保守悲觀1位。

FMC公司今(1日)收盤價為58.32元。近5日股價上漲3.23%，標普指數上漲1.75%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股FMC市場預估目標價

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