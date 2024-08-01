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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADRTAK-US的目標價調升至14.95元，幅度約5.41%

鉅亨網新聞中心 2024-08-01 10:15

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)提出目標價估值：中位數由14.19元上修至14.95元，調升幅度5.41%。其中最高估值18.94元，最低估值13.25元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予Takeda Pharmaceutical Co - ADR評價：積極樂觀8位、保持中立8位、保守悲觀0位。

Takeda Pharmaceutical Co - ADR今(1日)收盤價為13.88元。近5日股價上漲5.41%，標普指數上漲1.75%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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