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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估上修至0.15元，預估目標價為14.41元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 22:15

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.13元上修至0.15元，其中最高估值0.31元，最低估值0.02元，預估目標價為14.41元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.31(0.31)0.680.771.56
最低值0.02(0.02)0.150.140.3
平均值0.17(0.16)0.410.580.83
中位數0.15(0.13)0.410.650.9

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值282.05億289.15億300.68億321.42億
最低值254.61億266.01億268.69億274.17億
平均值272.96億278.54億284.88億295.17億
中位數275.39億278.76億287.11億293.20億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.131.130.650.750.32
營業收入302.71億301.52億317.60億297.19億294.86億

詳細資訊請看美股內頁：
Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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